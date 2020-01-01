موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام إشبيلية في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني على ملعب رامون سانشيز، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد ريال مدريد لخوض لقاء قوي خارج أرضه ضد إشبيلية على ملعب رامون سانشيز وذلك ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإسباني .

نتائج الملكي على صعيد الليجا ودوري أبطال أوروبا غير مرضية تمامًا للجماهير ولا للإدارة التي تضع في الحسبان استبدال المدير الفني زين الدين زيدان.

ضفط كبير على الميرنجي ويريد الفوز لوقف نزيف النقاط في الدوري، وايضًا مطالب بتحقيق انتصار على النادي الألماني بوروسيا مونشنجلادباخ متصدر المجموعة المشتعلة حاليًا في دوري أبطال أوروبا .

المزيد من الفرق

بينما على الجانب الآخر إشبيلية لن يكون خصمًا سهلًا، فحامل لقب الدوري الأوروبي يحتل المركز الخامس حاليًا بفارق نقطة عن الكتيبة الملكية، ويسعى لتحقيق الفوز و الصعود مبكرًا للمربع الذهبي والمنافسة على اللقب.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد و إشبيلية والقنوات الناقلة.

ضوء يسطع في نابولي والأرجنتين وتكريم خاص في المكسيك .. ملاعب العالم تكرم مارادونا

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وألافيس؟

موعد مباراة ريال مدريد أمام إشبيلية هو السبت الموافق 5 ديسمبر 2020، الموافق ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٢ هـ، على ملعب رامون سانشيز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 3 لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ريال مدريد - ألافيس السبت 5 ديسمبر 2020،

20 ربيع الآخر 1442،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 رامون سانشيز

التشكيل المتوقع لريال مدريد

يعاني ريال مدريد من الإصابات والغيابات والتي تشمل غياب سيرخيو راموس وفيديريكو فالفيردي ولوكا يوفيتش وايدين هازارد ودانيال كارباخال.

ومن المتوقع أن يعتمد زيدان على تشكيلته المعتادة بكورتوا في حراسة المرمى وأمامه ناتشو وفاران، مع مودريتش وكروس في منتصف الملعب وهازارد ودياز في الأمام.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

لوكاس فاسكيز - ناتشو - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور

التشكيل المتوقع لإشبيلية

يغيب عن إشبيلية ياسين بونو الحارس الأساسي وايضًا ماركوس اكونيه وكارلوس فرنانديز وسيرجيو اسكوديرو.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب جولين لوبتيجوي على التشكيل الآتي: