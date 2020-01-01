موعد مباراة ريال مدريد ضد مايوركا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ريال ضد ريال مايوركا في إطار الجولة 31 من الدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المُتوقع والغيابات؟

يستضيف ريال مدريد نظيره مايوركا في المباراة التي ستُجرى أحداثها بينهما يوم الأربعاء 24 من شهر يونيو الجاري من عام 2020، وذلك ضمن منافسات الجولة رقم 31 من الدوري الإسباني.

وستُقام المباراة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، والذي يخوض الميرنجي مبارياته عليه منذ عودة الليجا، بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، وذلك لعدم جاهزية ملعب سانتياجو برنابيو، الذي يخضع حالياً لأعمال تجديد وإصلاح.

ويحتل الريال صدارة الدوري بعد أن تمكن من الفوز على ريال سوسيداد في الجولة الماضية بهدفين لهدف، وذلك برصيد 65 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة الذي بات وصيفاً بعد سقوطه في إشبيلية بالتعادل السلبي بدون أهداف، بينما يحتل مايوركا المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة في صراعه الشرس للنجاة من الهبوط من المسابقة هذا الموسم.

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وسيُدير المباراة الطاقم التحكيمي الذي أعلنت عنه لجنة الحكام بالاتحاد، بقيادة ماريو ميريرو لوبيز كحكم للساحة، بالإضافة إلى فيلانويفا ايجناسيو كمسؤول عن تقنية الفار.

ولم يسبق للوبيز وأن أدار أي مباراة للفريق الملكي هذا الموسم، بالرغم من أنه كان مسؤولاً عن تقنية VAR في مباراة الريال أمام فالنسيا، والتي شهدت بعض الاعتراضات من الطرفين، حيث ادعى الأول أن له ركلة جزاء لصالح فينيسيوس، فيما قال مسؤولو الخفافيش أنهم تعرضوا لظلم بإلغاء هدف صحيح لهم.

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في هذا الموضوع سنتعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد مايوركا والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد مايوركا؟

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا التي ستدور أحداثها على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، هو يوم الأربعاء 24 يونيو الجاري، الثالث من ذي القعدة 1441.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا؟

ستُذاع مباراة ريال مدريد ضد مايوركا عبر قنوات "بي إن سبورت 3 " كونها حاصلة على الحقوق الحصرية لبث منافسات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط.

لكن متابعي النسخة العربية من موقع جول، سيكون بإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا كتابياً، وقبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة ريال مدريد - مايوركا ملعب ألفريدو دي ستيفانو الأربعاء 24 يونيو 2020،

3 ذو القعدة 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

ما هو التشكيل المتوقع لريال مدريد؟

سيخوض ريال مدريد مواجهته أمام مايوركا مفتقداً للثنائي، ناتشو فيرنانديز الذي لايزال يُعاني من إصابة عضلية، وكذا إيسكو الذي تعرض لإصابة في أوتار الساق ستُبعده عن الفريق لحوالي ثلاثة أسابيع، أيضًا من المحتمل غياب القائد سيرخيو راموس بسبب تعرضه لإصابة في الركبة في لقاء ريال سوسيداد، وسيستمر غياب لوكا يوفيتش وفاسكيز للإصابة.

وسيدخل زيدان المباراة بتشكيلة مكونة من: كورتوا في حراسة المرمى، وفاران ومارسيلو وميليتاو وكارباخال في الدفاع، وكاسيميرو ومودريتش وكروس في الوسط، أما الهجوم فسيتواجد به بنزيما وهازارد وفينيسيوس.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - رافائيل فاران - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيما - فينيسيوس

ما هو التشكيل المتوقع لمايوركا؟

أما ريال مايوركا فسيدخل المباراة مفتقداً للاعبه كورتيس الذي لم يُشارك في مباراة ليجانيس الماضية، وذلك لكونه لا يزال يُعاني من الإصابة، ولن يُعاني المدرب فيسنتي مورينو من أية غيابات أخرى.

التشكيل | 4-4-2

مانولو رينا

لومور أجبينينو - مارتن فالخينت - أنطونيو رايولا - أليكساندر سيدلار

أليخاندرو بوزو - داني رودريجيز - إدريسو بابا - تاكيفوسو كوبو

أنتي بوديمير - كوتشو هيرنانديز