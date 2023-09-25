موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، والتي تقام ضمن الجولة السابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد، صاحب الأرض، يدخل اللقاء من أجل مصالحة جماهيره وحصد النقاط الثلاث، خاصة بعدما خسر الجولة الماضية أمام جاره وغريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1، وهي الخسارة التي أفقدته صدارة جدول الترتيب لصالح برشلونة ليتراجع الفريق الملكي إلى المركز الثالث.

أما لاس بالماس، الضيف، فقد حقق فوزًا ثمينًا في الجولة الماضية بالفوز على غرناطة بهدف دون رد، ليحقق فوزه الأول في الموسم الحالي من "لا ليجا" ويرفع رصيده إلى 5 نقاط يحتل بها المركز 15 في جدول الترتيب.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2023-2024..

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الجولة السابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني هو يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة ريال مدريد لاس بالماس عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة ريال مدريد ولاس بالماس عبر قناة beIN Sports 3.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - لاس بالماس الأربعاء 27 سبتمبر 2023، 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مواجهة لاس بالماس بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-1-2-1-2

كيبا أريثابالاجا

لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

إدواردو كامافينجا

أوريليان تشواميني -فيديريكو فالفيردي

جود بيلينجهام

رودريجو - فينيسيوس جونيور