موعد مباراة ريال مدريد وسبورتينج براجا في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبراجا في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، مدريد، مباراة ريال مدريد وسبورتينج براجا، والتي تقام ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويلعب ريال مدريد وبراجا في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي تضم إلى جانبهما نابولي الإيطالي، وأونيون برلين الألماني.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بعد الفوز على أونيون برلين بهدف دون رد في الجولة الأولى، ثم الانتصار المثير على نابولي بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية، وأخيرًا الفوز على براجا بهدفين لهدف في الجولة الثالث.

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وبالتأكيد يطمح الملكي لتحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته في المجموعة والاقتراب خطوة إضافية من ضمان التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

أما سبورتينج براجا، فيدخل اللقاء بهدف تحقيق الفوز، خاصة وأنه يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة أمام نابولي في الجولة الأولى بهدفين لهدف، ثم الفوز الثمين على أونيون برلين بنتيجة 3-2، ثم الهزيمة أمام النادي الملكي.

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وبراجا في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024..

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وبراجا في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد وبراجا في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبراجا في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة ريال مدريد وبراجا عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة ريال مدريد وبراجا عبر قناة beIN Sports 1.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - برااجا الأربعاء 8 نوفمبر 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

التشكيل: 4-3-1-2

كيبا أريثابالاجا

داني كارباخال - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي

جود بيلينجهام

رودريجو - فينيسيوس جونيور

تشكيل سبورتينج براجا المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

ماتيوس ليما

جو مينديز - جوزيه فونتي - سردار ساتشي - أدريان مارين

رودريجو زالازار - المعتصم بالله المصراطي

ألفارو دجالو - بيتزي - بروما

سيمون بانزا