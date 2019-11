موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد سانتياجو بيرنابيو أبوابه لاستضافة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس يوم السبت 2 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الأول 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2019-20.

استطاع الملكي أن يُقدم أداءً رائعاً في الجولة السابقة، حيث انتصر وسجل خمسة أهداف غاية في الروعة في شباك ليجانيس، ليستمر في مُطاردة برشلونة المتقدم على الميرنجي بفارق نقطة واحدة فقط، حيث يحتل أبناء المدرب زين الدين زيدان الوصافة برصيد 21 نقطة.

ويخشى عاشقي الفريق أن يعود الفريق لنتائجة السيئة التي باتت مُلازمة للفريق منذ بداية الموسم، وأن تكون المباراة السابقة مُجرد حالة فقط، خاصة وأن مُنافسه هو ليجانيس المتذيل لجدول الترتيب.

على الجانب الأخر يحتل ريال بيتيس المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة، فهو ليس أفضل حالاً من خصم ريال مدريد في الجولة السابقة، ولكنه استطاع أن ينتصر في الجولة الماضية على سلتا فيجو، مما قد يُعطي اللاعبين دفعة قوية لتقديم أداءً جيداً أمام الملكي.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد القادمة ضد ريال بيتيس في إطار الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2019-20.

سيغيب عن ريال مدريد في مباراة ريال بيتيس الكثير من الأسماء حيث سيستمر غياب كلٌا من جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، ناتشو وماركو أسينسيو بداعي الإصابة، بينما سيعود ألفارو أودريوزولا بعد إنتهاء مدة الإيقاف.

