موعد مباراة ريال مدريد وإنتر الإياب في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد أمام إنتر في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها على ملعب سان سيرو، والقنوات الناقلة

يحلّ ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على إنتر، في قمة كلاسيكية لكرة القدم الأوروبية تجمع بينهما على ملعب سان سيرو لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة الجولة الماضية بينهما انتهت بفوز الملكي بصورة ماراثونية بثلاثة أهداف لهدفين، لتتعقد حظوظ النيراتزوري في بلوغ دور الـ16، وترتفع آمال الميرينيجي في الاستمرار ببطولته المفضلة.

يحتل ريال مدريد المركز الثالث بالتساوي مع شاختار بأربع نقاط لكل منهما، فيما يأتي إنتر متذيلًا برصيد نقطتين ويواصل بوروسيا مونشنجلادباخ صدارته برصيد خمس نقاط.

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الفوز لأصحاب الديار سيعني عودة إنتر للمنافسة واشتعال المجموعة، أما فوز الضيوف فسيقضي تمامًا على أي آمال لكتيبة كونتي وسيكثف الضغط على شاختار وجلادباخ قبل آخر جولتين.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ريال مدريد وإنتر والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة ريال مدريد وإنتر؟

موعد مباراة ريال مدريد أمام إنتر هو الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، الموافق 10 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب سان سيرو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإنتر؟

ستُذاع مباراة ريال مدريد ضد الإنتر على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط، وستخصص لها القناة رقم 1.