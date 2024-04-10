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Real Madrid Mallorca RudigerGetty Images
مصعب صلاح

موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الجولة 31 من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ريال مدريد ضيفًا على مايوركا في الجولة 31 من الدوري الإسباني 2023-2024 على ملعب إيبيروستار.

المباراة تجري بينما يملك ريال مدريد 75 نقطة في المركز الأول وتعادل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

ويبتعد الملكي عن برشلونة، صاحب المركز الثاني، بفارق 8 نقاط، ويحتاج للفوز قبل الكلاسيكو في الجولة 32 لضمان الاحتفاظ بنفس الفارق أو زيادته حال تعثر البلوجرانا أمام قادش.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الجولة 31 من الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 31 أبريل 2024، على ملعب إيبيروستار.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 3 لنقل مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
مايوركا - ريال مدريد السبت 13 أبريل 2024،
18:30 مصر، 19:30 السعودية		beIN Sports HD 3إيبيروستار

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة4-3-3
حراسة المرمى

أندري لونين

خط الدفاعفيرلان ميندي - أوريليان تشواميني - أنطونيو روديجر - داني كارباخال
خط الوسطفيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - توني كروس
خط الهجومفينيسوس - جود بيلينجهام - رودريجو جويس
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