موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الجولة 31 من الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ريال مدريد ضيفًا على مايوركا في الجولة 31 من الدوري الإسباني 2023-2024 على ملعب إيبيروستار.

المباراة تجري بينما يملك ريال مدريد 75 نقطة في المركز الأول وتعادل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

ويبتعد الملكي عن برشلونة، صاحب المركز الثاني، بفارق 8 نقاط، ويحتاج للفوز قبل الكلاسيكو في الجولة 32 لضمان الاحتفاظ بنفس الفارق أو زيادته حال تعثر البلوجرانا أمام قادش.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الجولة 31 من الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 31 أبريل 2024، على ملعب إيبيروستار.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 3 لنقل مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مايوركا - ريال مدريد السبت 13 أبريل 2024،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 إيبيروستار

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-