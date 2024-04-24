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Takefusa Kubo Real Sociedad Jude Bellingham Real Madrid(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ريال مدريد ضيفًا على ريال سوسييداد ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب "أنويتا".

مباراة فارقة في سياق البطولة، نظرًا لأن ريال مدريد يرغب في حسم اللقب بأسرع ما يمكن كي يتفرغ للبطولة الأهم، دوري أبطال أوروبا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الجمعة 26 أبريل 2024 على ملعب أنويتا.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
ريال مدريد - جيروناالسبت 10 فبراير 2024
19:30 مصر، 20:30 السعودية		beIN SPORTS HD 1سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىأندريه لونين
خط الدفاعفران جارسيا - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال
خط الوسطإدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي
خط الهجومجود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور
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