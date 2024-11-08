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الدوري الإسباني – لا ليجا
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إستاديو أنويتا
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أحمد مجدي

موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – لا ليجابرشلونةريال سوسييداد v برشلونةريال سوسييداد

تعرف على موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواجه برشلونة نظيره ريال سوسييداد ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإسباني على ملعب "ريالي أرينا" أنويتا في واحدة من قمم الليجا.

برشلونة يطمح لاستثمار الفترة الرائعة التي يمر بها رفقة المدرب الألماني هانز فليك والتي كان آخر مظاهرها الفوز الساحق على ريال مدريد 4-0 في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو بالذات.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 5 نوفمبر 2024، على ملعب أنويتا "ريالي أرينا".

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية..

المباراة التالية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 1.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
ريال سوسييداد - برشلونةالأحد 10 نوفمبر 2024،
22:00 مصر ، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 1ريالي أرينا "أنويتا"حفيظ دراجي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2024-2025

3الخطة4-3-2-1
حراسة المرمىإنياكي بينيا
خط الدفاعأليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز - جول كوندي
خط الوسطفرينكي دي يونج - مارك كاسادو - بيدري
خط الهجومرافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

من فاز بالكلاسيكو أكثر بين ريال مدريد وبرشلونة؟

حملت مواجهة الدوري الإسباني في 21 أبريل 2024 الرقم 257 بين الفريقين في الكلاسيكو، بعد فوز ريال مدريد بالمباراة زاد الفارق بين الفريقين إلى 5 انتصارات لصالح النادي الملكي في جميع المسابقات..

البطولة

المباريات

فوز ريال مدريد

فوز برشلونة

تعادل

الدوري الإسباني 188797435
كأس الملك 3713168
كأس الدوري الإسباني 6024
كأس السوبر الإسباني 171052
كأس كوروناسيون 1010
دوري أبطال أوروبا 8323
المجموع 25710510052
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