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ستاديو أوليمبيكو، روم
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أحمد مجدي

موعد مباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة

روما v إنترروماالدوري الإيطاليإنتر

تعرف على موعد مباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل روما، نظيره إنتر في مباراة هامة وقوية في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2024-2025، على ملعب الأولمبيكو.

روما يطمح لمصالحة جماهيره بعد بداية محبطة للدوري، يحتل فيها الجيالوروسي المركز التاسع، بينما يحتل ضيفه إنتر المركز الثاني خلف نابولي المتصدر.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة روما وإنتر في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

موعد مباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2024-2025 هو يوم الأحد 20 أكتوبر 2024، على ملعب الأولمبيكو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما وإنتر عبرها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق STARZPLAY.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
روما - إنترالأحد 20 أكتوبر 2024،
21:45 مصر والسعودية		أبو ظبي الرياضية
STARZPLAY		الأولمبيكو

تشكيل روما المتوقع أمام إنتر في الدوري الإيطالي 2024-2025

الخطة5-3-2
حراسة المرمىميل سيفيلار
خط الدفاعماريو هيرموسو - جيانلوكا مانشيني - إيفان نديكا - محمد زكي سيلك - أنخيلينو
خط الوسطنيكولا بيسيلي - بريان كريستانتي
خط الهجومباولو ديبالا - لورينزو بيليجريني - أرتيم دوفبيك

تشكيل إنتر المتوقع أمام روما في الدوري الإيطالي 2024-2025

الخطة5-3-2
حراسة المرمىيان سومر
خط الدفاعفيديريكو دي ماركو - أليساندرو باستوني - فرانشيسكو أتشيربي - ماتيو دارميان - جايمي بافار
خط الوسطنيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك مخيتاريان
خط الهجومماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز
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