موعد مباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة روما وإنتر في قمة الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "الأولمبيكو" قمة من قمم الكرة الإيطالية، والتي تجمع بين روما وإنتر، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

إنتر يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية والتي كان آخرها الفوز على يوفنتوس، في قمة الجولة الماضية، وسيعمل النيراتزوي على مواصلة النتائج الجيدة، للابتعاد أكثر بصدارة الدوري عن أقرب ملاحقيه.

أما روما، فبعد سلسلة من تراجع النتائج وتذبذب النتائج، عاد إلى طريق الانتصارات من جديد، تحت قيادة المدرب دي روسي، وحقق ثلاثة انتصارات على التوالي، وسيطمح لاستكمال انتصاراته للاقتراب من المربع الذهبي.

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ويتصدر إنتر ترتيب السيري آ برصيد 57 نقطة بعدما لعب 22 مباراة، وبفارق أربع نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما يأتي روما في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة عن اتالانتا صاحب المركز الرابع.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة روما وإنتر، في الجولة 24 من الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2023-2024؟

موعد مباراة روما وإنتر، في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي هو السبت 10 فبراير 2024.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة روما وإنتر في الدوري الإيطالي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر قناة أبو ظبي الرياضية، ستجد مباراة روما إنتر في الدوري الإيطالي 2023-2024 على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب روما - إنتر السبت 10 فبراير 2024،

19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 الأولمبيكو

تشكيل إنتر المتوقع:

التشكيل| 3-5-2

المركز حراسة المرمى سومر خط الدفاع أتشيربي - باستوني - بافارد خط الوسط دارميان - هاكان تشالهان أوجلو - ميختاريان - باريلا - دي ماركو خط الهجوم لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام

تشكيل روما المتوقع:

التشكيل| 3-5-2