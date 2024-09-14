تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد جورماهيا في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد الأهلي لبداية حملة دفاعه عن لقب دوري أبطال أفريقيا، عندما يحل ضيفًا على جورماهيا الكيني، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

ويسعى الأهلي، لبداية حملته بقوة والهروب من المفاجآت الغير المتوقعة، وحسم التأهل إلى الدور القادم من مباراة الذهاب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة جورماهيا والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة جورماهيا والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

موعد مباراة جورماهيا والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، هو يوم الأحد 15 سبتمبر 2024 على ملعب نيايو الوطني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة جورماهيا والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

حصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث إذاعة مباراة جورماهيا والأهلي، في دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن تنقل اللقاء على قناة AD Sports HD1.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب جورماهيا - الأهلي الأحد 15 سبتمبر 2024،

15:00 مصر والسعودية AD Sports HD1 نيايو الوطني

تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025: