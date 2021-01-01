موعد مباراة جلطة سراي القادمة وقاسم باشا في الدوري التركي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي المقبلة أمام قاسم باشا في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري التركي، بمشاركة النجم المصري مصطفى محمد..

يواصل جلطة سراي مشواره في الدوري التركي، وهذه المرة بمواجهة ستكون صعبة أمام قاسم باشا، في مباراة ستجمع بينهما لحساب الجولة الخامسة والعشرين بملعب تورك تيليكوم آرينا.

وكان جلطة سراي قد تمكن من الفوز في ديربي مدينة إسطنبول الجولة الماضية على فنربخشه بهدف نظيف كان من توقيع الدولي المصري مصطفى محمد، ليقتنص بذلك صدارة ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة.

أحرز مصطفى محمد ثاني أهدافه بقميص النادي التركي بعدما انضم إليه قادمًا من الزمالك المصري على سبيل الإعارة نظير 2 مليون دولار، وازدادت متابعة مباريات جلطة سراي كثيرًا بين الجماهير العربية بسببه.

ثم عاد النجم المصري وأحرز ثالث أهدافه ولكن هذه المرة لم يكن بنفس قيمة السابقين، حيث مُنيت كتيبة فاتح تريم بهزيمة غير متوقعة في الكأس من ألانيا سبور بثلاثة أهداف لهدفين، ما يُزيد الضغوطات على كاهل الفريق بالفترة القادمة.

المواجهة المقبلة ستكون أمام قاسم باشا، الذي يحتل المركز الثالث عشر ومُنيّ بهزيمة قاسية في الجولة الماضية بأربعة أهداف لهدف، والمشهور عربيًا للعب المصري محمود حسن تريزيجيه في صفوفه من قبل.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي وقاسم باشا وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وقاسم باشا؟

موعد مباراة جلطة سراي وقاسم باشا هو الأحد الموافق 14 فبراير 2021، بملعب تورك تيليكوم آرينا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وقاسم باشا؟

تبث مباريات الدوري التركي بصورة حصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

أما إذا لم تستطع متابعة المباراة فبمقدورك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول وينطلق قبلها بنصف ساعة تقريبًا.