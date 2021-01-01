موعد مباراة جلطة سراي وفاتح كاراجومروك في الدوري التركي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة جلطة سراي المقبلة أمام فاتح كاراجومروك في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري التركي بمشاركة النجم المصري مصطفى محمد..

يستقبل جلطة سراي على ملعبه تيليكوم ستاديوم نظيره فاتح كاراجومروك في مباراة هامة تقام لحساب الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري التركي.

وكان جلطة سراي قد تعرض لهزيمة قاسية من هاتاي سبور بثلاثية نظيفة، مما قللّ من حظوظ كتيبة فاتح تريم في تحقيق لقب الدوري.

الآن بات رصيد جلطة سراي متجمدًا عند النقطة 61، مع فارق ثلاث نقاط عن صاحب الصدارة بشكتاش الذي يمكنه زيادة الفارق إن فاز في مباراتيه المؤجلتين.

وتشكل مباراة فاتح كاراجومروك صاحب المركز الثامن برصيد 45 نقطة، أهمية خاصة للنجم المصري مصطفى محمد، بعد صيامه عن التهديف في آخر أربع مباريات بصورة غير متوقعة.

الآن نستعرض معًا موعد مباراة جلطة سراي وفاتح كاراجومروك وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة جلطة سراي وفاتح كاراجومروك؟

موعد مباراة جلطة سراي وفاتح كاراجومروك هو السبت الموافق 10 أبريل 2021، بملعب تيليكوم ستاديوم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة جلطة سراي وفاتح كاراجومروك؟

تنقل قنوات بي إن سبورت التركية البطولة ولكن النسخة الموجودة في الشرق الأوسط لا تنقل جميع المباريات بل بعضها.

أحيانا يتم نقل المباريات على beIN Sports 5 HD بشكل مباشر أو بعد ساعات قليلة من إذاعتها.