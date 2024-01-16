موعد مباراة تونس القادمة ضد مالي في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة تونس القادمة ضد في كأس أمم إفريقيا 2023 ضد مالي لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات..

سيواصل المنتخب التونسي حملته للوصول إلى لقبه الثاني في كأس أمم إفريقيا حين يواجه منتخب مالي الصعب في مباراة لن تكون سهلة على الفريقين.

ويطمح نسور قرطاج لإثبات أنفسهم كفريق من بين أفضل الفرق المرشحة للتتويج بالبطولة، ولذلك لا يريدون خسارة نقاط في المجموعة.

في السطور التالية من موقع "جول".. نقدم لكم موعد مباراة المنتخب التونسي القادمة ضد مالي والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 حتى النهائي والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا 2023 ؟

تقام مباراة منتخب تونس ومالي يوم السبت 20 يناير 2024 على ملعب كورهوجو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس إفريقيا 2023.

وتم تغيير اسم القنوات beIN AFCON،ويمكن مشاهدة المباريات على الإنترنت عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق تونس - مالي السبت 20 يناير 2024

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON كوروهوجو عصام الشوالي

تشكيل تونس المتوقع لمباراة مالي في كأس أمم إفريقيا 2023

من المتوقع أن يعتمد جلال قادري على العناصر الآتية:

التشكيل: 4-3-3

البشير بن سعيد

وجدي كشريدة- ياسين مرياح- منتصر الطالبي- علي معلول

إلياس سخيري- بن سليمان - محمد علي بن رمضان

يوسف المساكني- هيثم جويني- إلياس العاشوري