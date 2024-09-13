موعد مباراة توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

ديربي لندني جديد يفتح أبوابه أمام جماهير كرة القدم العالمية في إحدى أقوى كلاسيكيات الدوري الإنجليزي.. مباراة قوية لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 تنتظر كلًا من آرسنال وتوتنهام على ملعب توتنهام.

آرسنال يطمح للفوز ومواصلة طريق مطاردة السيتي وليفربول، خصوصًا بعد التعادل المثير للجدل أمام برايتون في مباراة شابتها بعض الأخطاء التحكيمية.

أما توتنهام فيريد السير على الطريق الصحيح وهو الذي جمع 4 من أصل 9 نقاط متاحة في أول 3 مباريات.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة توتنهام وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الأحد 15 سبتمبر 2024، على ملعب توتنهام.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق آرسنال - توتنهام الأحد 15 سبتمبر 2024،

16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 TOD TV الإمارات حسن العيدروس

تشكيل آرسنال المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025