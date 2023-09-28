موعد مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة توتنهام وليفربول في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب "توتنهام هوتسبير" في العاصمة الإنجليزية لندن، مباراة توتنهام وليفربول، والتي تقام ضمن الجولة السابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول، الضيف، يدخل المباراة وعينه على استثمار الحالة المذهلة التي يمر بها الفريق في الموسم الحالي، خاصة مع سجله الخالي من الهزائم منذ بداية الدوري الإنجليزي، والذي منح "الريدز" 16 نقطة جعلته يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

أما توتنهام، صاحب الأرض، فيدخل المواجهة المرتقبة هو الآخر سعيًا للاستمرار في الوضعية المثالية في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، حيث لم يخسر "سبيرز" هو الآخر منذ بداية الموسم، لكنه حصد 14 نقطة يحتل بها المركز الرابع في الترتيب.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد تعرف على موعد مباراة توتنهام وليفربول في الجولة السابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة توتنهام وليفربول في الجولة السابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي هو يوم السبت 30 سبتمبر 2023 على ملعب "توتنهام هوتسبير" في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب توتنهام - ليفربول السبت 30 سبتمبر 2023

19:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD

TOD توتنهام هوتسبير

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" مواجهة توتنهام بالتشكيل التالي..

التشكيل: 4-3-3

أليسون بيكر

جو جوميز - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

كورتيس جونز - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

لويز دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لتوتنهام

من المتوقع أن يدخل أنجي بوستيكوجلو مدرب "سبيرز" مواجهة ليفربول بالتشكيل التالي..

التشكيل: 4-2-3-1

جولييلمو فيكاريو

بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - ديستني أودوجي

بابي سار - إيف بيسوما

ديان كولوشيفسكي - جيمس ماديسون - مانور سولومون

سون هيونج مين