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Cole Palmer Chelsea Olivier Giroud Los Angeles FC(C)Getty Images
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أحمد مجدي

موعد مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس إف سي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس إف سي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب مرسيدس بنز، لاستضافة مباراة قوية في كاس العالم للأندية 2025، في حلته الجديدة تجمع بين تشيلسي ولوس أنجلوس إف سي.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2024، ولتقام كل أربع سنوات، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الاتحادات القارية.

ويشارك تشيلسي في البطولة بصفته بطلًا لدوري أبطال أوروبا 2021، بينما يشارك لوس أنجلوس إف سي بعد الاستفادة من استبعاد ليون والفوز على كلوب أمريكا في المباراة الفاصلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس إف سي، في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس إف سي في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة تشيلسي ولوس أنجلوس إف سي في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الإثنين 16 يونيو 2025، على ملعب مرسيدس بنز.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ولوس أنجلوس إف سي في كأس العالم للأندية 2025؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها.

وبحسب بيان الشبكة، ستتمكن القنوات المحلية من الحصول على بث المباريات، من خلالها ولكن بشرط أن تكون بشكل مجاني للمشاهدين، ولم تعلن حتى الآن أي قناة في منطقة الشرق الأوسط حصولها على تلك الحقوق.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
تشيلسي - لوس أنجلوس إف سيالإثنين 16 يونيو 2025،
22:00 مصر والسعودية

DAZN

مرسيدس بنز

التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام لوس أنجلوس إف سي في كأس العالم للأندية 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب إنزو ماريسكا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمىمايك بيندرز
خط الدفاعمارك كوكوريلا - توني أدارابيويو - بينواه بادياشيل - ريس جيمس
خط الوسطروميو لافيا - داريو إيسوجو
خط الهجومنوني مادويكي - بيدرو نيتو - كول بالمر - ليام ديلاب

التشكيل المتوقع للوس أنجلوس إف سي أمام تشيلسي في كأس العالم للأندية 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب ستيف شيروندولو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىهوجو لوريس
خط الدفاعسيرجي بالينسيا - إيدي سيجورا - مارلون سانتوس - ريان هولينجشايد
خط الوسطتيموتي تيلمان - إيجور جيسوس - ماركو ديلجادو
خط الهجومياو يبواه - دينيس بوانجا - أولفييه جيرو
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