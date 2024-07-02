تعرف على موعد مباراة تشارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة..

يستعد إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحلون ضيوفًا على تشارلوت ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2024.

ويتطلع إنتر ميامي متصدر الترتيب حاليًا لتقديم موسم رائع بعد دعم الفريق بعدد من الصفقات أبرزها لويس سواريز، ليلم شمل جيل البلوجرانا التاريخي.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة تشارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة ت شارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة تشارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 هو يوم الخميس 4 يوليو 2024 على ملعب بانك أوف أمريكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ت شارلوت وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تشارلوت - إنتر ميامي الخميس 4 يوليو 2024

02:30 السعودية، مصر Apple TV+ بانك أوف أمريكا

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد تشارلوت في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-