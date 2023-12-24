موعد مباراة بيرنلي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بيرنلي ضد ليفربول في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع...

يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على بيرنلي على ملعب تورف مور في مباراة ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي 2023-2024، ويُعد هذا اللقاء من اللقاءات المهمة بالنسبة للريدز الذي يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 39.

ليفربول سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام آرسنال، ومن قبله في مباراة مانشستر يونايتد، لذا يسعى يورجن كلوب وكتيبته لعدم التفريط في آي نقطة قادمة من أجل اللحاق بالجانرز المتصدر حتى الآن برصيد 40 نقطة.

بينما يقبع بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة، وهو مُهدد بالهبوط، لذاً فمن المتوقع أن يحاول الفريق شحذ قدراته في المباريات القادمة ولا سيما مباراته أمام ليفربول، من أجل التشبث بآمل الاستمرار في البريميرليج والابتعاد عن مراكز الهبوط، والذي يبعد عنهم بفارق ثلاث نقاط فقط حيث يحتل نوتينجهام فورست المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة بيرنلي وليفربول في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة بيرنلي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة بيرنلي وليفربول في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي هو الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 على ملعب تورف مور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة بيرنلي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، لذا ستجد المباراة على beIN SPORT HD 1، بتعليق خليل البلوشي.

متابعو المباريات عبر البث المباشر سيجدون المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق بيرنلي - ليفربول الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1

TOD TV تورف مور خليل البلوشي

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أليسون بيكر

جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد

كورتيس جونز - واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي

لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

تشكيل بيرنلي المتوقع لمباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب فينسنت كومباني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

جيمس ترافورد

تشارلي تايلور - جوردن باير - دارا أوشي - فيتينيو

ويلسون أودوبيرت - جوش براونهيل - ساندر بيرجي - يوهان بيرج جودموندسون

جاي رودريجيز - زكى امدونى