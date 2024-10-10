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Robert Lewandowski Poland Cristiano Ronaldo Portugal(C)Getty Images
دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ
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الاستاد الوطني، وارسو
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دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، جدول المباريات وترتيب المجموعات
أحمد مجدي

موعد مباراة بولندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

البرتغالدوري الأمم الأوروبية - المجموعة أبولندا v البرتغالبولندا

تعرف على موعد مباراة بولندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب بولندا، نظيره البرتغالي ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل البحارة الصدارة في المجموعة الأولى للمستوى الأول برصيد ست نقاط جمعوها من انتصارين ويطمحون لتحقيق الانتصار أمام بولندا التي تحتل الوصافة بثلاث نقاط جراء الفوز في مباراة واحدة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة بولندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة بولندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة بولندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الأحد 12 أكتوبر 2024 على الملعب الوطني بوارسو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة بولندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة بولندا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
بولندا - البرتغالالسبت 12 أكتوبر 2024
21:45 مصر والسعودية		beIN SPORTS HD 1الملعب الوطني بوارسو

علي محمد علي

التشكيل المتوقع للمنتخب البرتغالي أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىديوجو كوستا
خط الدفاعنونو مينديش - روبن دياش - جونكالو إيناسيو - ديوجو دالوت
خط الوسط برناردو سيلفا - فيتينيا - برونو فيرنانديش
خط الهجومبيدرو نيتو - كريستيانو رونالدو - رافاييل لياو
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