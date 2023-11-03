موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في قمة الجولة العاشرة من الدوري الألماني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف بوروسيا دورتموند، نظيره بايرن ميونخ في قمة الجولة العاشرة من الدوري الألماني 2023-2024.

بوروسيا دورتموند، صاحب الأرض والجمهور، يدخل المباراة وعينه على نقاط المباراة كاملة للاقتراب أكثر من القمة.

على الجانب الآخر بايرن ميونخ، يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق ثلاثة انتصارات على التوالي، ويسعى للهروب من مفاجآت بوروسيا، وتحقيق الثلاث نقاط لملاحقة باير ليفركوزن على الصدارة.

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ويأتي بايرن ميونخ في المركز الثاني من ترتيب البوندسليجا، برصيد 23 نقطة خلف ليفركوزن المتصدر بـ 25 نقطة، بينما يأتي بوروسيا دورتموند في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بالتساوي مع شتوتجارت صاحب المركز الثالث.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في العاشرة من الدوري الألماني 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني 2023-2024؟

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني 2023-2024 هو يوم السبت 4 نوفمبر 2023 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني 2023-2024؟

تذاع مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في الدوري الألماني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس، ستجدها على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة من خلال تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ السبت 4 نوفمبر 2023،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5 سيجنال إيدونا بارك

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

جريجور كوبل

رامي بن سبعيني – ماتس هوملز – شلوتيربيك - جوليان رايرسون

لوكاس نميشا – إيمري تشان

دونيايل – ماركو رويس – براندت

نيكولا فولكروج

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو ديفيز – كيم – أوباميكانو – نصير مزراوي

ليمار – جوريتسكا

ليروي ساني – جمال موسيالا – كينجسلي كومان

هاري كين