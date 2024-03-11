تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Jadon Sancho PSV Borussia Dortmund Champions LeagueGetty
دوري الأبطال
team-logo
سيغنال آيدونا بارك
team-logo
اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل
بلال محمد

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

بوروسيا دورتموند v أيندهوفندوري الأبطالأيندهوفنبوروسيا دورتموند

تعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب سيجنال إيدونا بارك، مباراة هامة وقوية ضمن إياب مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع بوروسيا دورتموند وأيندهوفن.

ويسعى الفريقان إلى خطف بطاقة العبور إلى ربع نهائي المسابقة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان بوروسيا دورتموند، قد تأهل إلى دور الـ 16 من البطولة بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، بينما جاء أيندهوفن في المركز الثاني عن المجموعة الثانية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة بوروسيا دورتموند وأيندهوفن عبر إحدى قنواتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
بوروسيا دورتموند - أيندهوفنالأربعاء 13 مارس 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN SPORTS HD 2سيجنال إيدونا بارك

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع لمواجهة أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىكوبل
خط الدفاعماتسين - زوله - رايرسون - شلوتربيك
خط الوسطإيمري تشان - سابيتزر - براندنت
خط الهجومسانشو - فولكروج - رويس
إعلان

اختيارات المحررين