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Estevao Willian Palmeiras Samu Aghehowa Porto(C)Getty Images
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أحمد مجدي

موعد مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب ميتلايف، لاستضافة مباراة قوية في كاس العالم للأندية 2025، في حلته الجديدة تجمع بين بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2024، ولتقام كل أربع سنوات، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الاتحادات القارية.

ويشارك بورتو في البطولة بصفته بصفة تصنيفه ضمن الأندية الأوروبية، بينما يشارك بالميراس بصفته بطل كوبا ليبرتادوريس عام 2021.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة بورتو وبالميراس، في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الإثنين 16 يونيو 2025، على ملعب ميتلايف.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية 2025؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها.

وبحسب بيان الشبكة، ستتمكن القنوات المحلية من الحصول على بث المباريات، من خلالها ولكن بشرط أن تكون بشكل مجاني للمشاهدين، ولم تعلن حتى الآن أي قناة في منطقة الشرق الأوسط حصولها على تلك الحقوق.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
بورتو - بالميراسالإثنين 16 يونيو 2025،
01:00 مصر والسعودية

DAZN

ميتلايف

التشكيل المتوقع لبورتو أمام بالميراس في كأس العالم للأندية 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب مارتن أنسيلمي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-4-3

حراسة المرمىديوجو كوستا
خط الدفاعنيهوين بيريز - زي بيدرو - إيفان ماركانو
خط الوسطألان فاريلا - ستيفن إيستاكيو - جواو ماريو - فرانشيسكو مورا
خط الهجومجابري فيجا - رودريجو مورا - سامو أوموروديون

التشكيل المتوقع لبالميراس أمام بورتو في كأس العالم للأندية 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب أبيل فيريرا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-4-3

حراسة المرمىويفرتون
خط الدفاعأجوستين جياي - جوستافو جوميز - موريلو
خط الوسطألان - ريتشارد ريوس - إيميليانو مارتينيز - خواكين بيكيريز
خط الهجومإستيفاو ويليان - فاكونو توريس - فلاجو لوبيز
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