يستقبل ملعب الملك بودوان، قمة من قمم الكرة الأوروبية والتي ستجمع بلجيكا، أمام فرنسا ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.
ويدخل المنتخب الفرنسي، المباراة بهدف لا بديل عن الفوز لمواصلة ملاحقة إيطاليا على صدارة المجموعة، بعد تحقيق الديوك الانتصار في آخر مباراتين، على الجانب الآخر ستعمل بلجيكا، على الحفاظ على فرصها في التأهل والخروج بنتيجة إيجابية أمام كتيبة المدرب ديديه ديشان.
ويأتي المنتخب الفرنسي في المركز الثاني بالمجموعة برصيد ست نقاط، وبفارق نقطة عن إيطاليا المتصدر، بينما يحتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث ومعه أربع نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..
ما موعد مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟
تقام مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 على ملعب الملك بودوان.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟
تنقل مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|بلجيكا - فرنسا
|الإثنين 14 أكتوبر 2024
21:45 مصر والسعودية
|beIN SPORTS HD
|الملك بودوان
التشكيل المتوقع للمنتخب الفرنسي أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025
|التشكيل|5-3-2
|حراسة المرمى
|مايك مينيان
|خط الدفاع
|كوندي - ساليبا - كوناتي - ثيو هيرنانديز
|خط الوسط
|تشاوميني - كامافينجا - ماتيو جندوزي
|خط الهجوم
|باركولا - كولو مواني - أوليسي
التشكيل المتوقع للمنتخب البلجيكي أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025
|التشكيل|4-3-3
|حراسة المرمى
|كوين كاستيلس
|خط الدفاع
|تيموتي كاستاني. - ووت فايس - آرثر ثياتي - زينو ديباست
|خط الوسط
|أمادو أونانا - يوري تيليمانس
|خط الهجوم
|دودي لوكيباكيو - لياندرو تروسارد - جيريمي دوكو - لويس أوبيندا