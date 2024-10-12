تعرف على موعد مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب الملك بودوان، قمة من قمم الكرة الأوروبية والتي ستجمع بلجيكا، أمام فرنسا ضمن إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويدخل المنتخب الفرنسي، المباراة بهدف لا بديل عن الفوز لمواصلة ملاحقة إيطاليا على صدارة المجموعة، بعد تحقيق الديوك الانتصار في آخر مباراتين، على الجانب الآخر ستعمل بلجيكا، على الحفاظ على فرصها في التأهل والخروج بنتيجة إيجابية أمام كتيبة المدرب ديديه ديشان.

ويأتي المنتخب الفرنسي في المركز الثاني بالمجموعة برصيد ست نقاط، وبفارق نقطة عن إيطاليا المتصدر، بينما يحتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث ومعه أربع نقاط.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

ما موعد مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 على ملعب الملك بودوان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بلجيكا - فرنسا الإثنين 14 أكتوبر 2024

21:45 مصر والسعودية beIN SPORTS HD الملك بودوان

التشكيل المتوقع للمنتخب الفرنسي أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل|5-3-2 حراسة المرمى مايك مينيان خط الدفاع كوندي - ساليبا - كوناتي - ثيو هيرنانديز خط الوسط تشاوميني - كامافينجا - ماتيو جندوزي خط الهجوم باركولا - كولو مواني - أوليسي

التشكيل المتوقع للمنتخب البلجيكي أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025