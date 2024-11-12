تعرف على موعد مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب بلجيكا، نظيره الإيطالي ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل الآتزوري الصدارة في المجموعة الثانية للمستوى الأول برصيد عشر نقاط ويطمحون لتحقيق الانتصار أمام بلجيكا التي تحتل المركز الثالث بأربع نقاط جراء الفوز في مباراة واحدة وتعادل.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 على ملعب الملك بودوان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق بلجيكا - إيطاليا الخميس 14 نوفمبر 2024

21:45 مصر ، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 2 الملك بودوان علي محمد علي

التشكيل المتوقع للمنتخب الإيطالي أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل| 3-5-2 حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما خط الدفاع جيوفاني دي لورينزو - أليساندرو بونجيورنو - أليساندرو باستوني خط الوسط أندريا كامبياسو - فيديريكو دي ماركو - نيكولو باريلا - مانويل لوكاتيلي - ساندرو تونالي خط الهجوم جياكومو راسبادوري - ماتيو ريتيجي

التشكيل المتوقع للمنتخب البلجيكي أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025