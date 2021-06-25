موعد مباراة بلجيكا والبرتغال في يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بلجيكا أمام البرتغال في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بمدينة إشبيلية الإسبانية، وما هي القنوات الناقلة للقمة؟

يستعد عشاق كرة القدم إلى قمة كبرى من قمم بطولة يورو 2020، عندما يستضيف ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية الإسبانية مواجهة منتخب بلجيكا أمام البرتغال في دور الـ16.

وكان منتخب بلجيكا قد تأهل إلى هذا الدور بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات، بالفوز على روسيا والدنمارك وفنلندا وسط تألق روميلو لوكاكو وكيفن دي بروينه.

أما البرتغال فتحوم حولها شكوك كثيرة بعد الأداء المتواضع في دور المجموعات بالفوز على المجر والتعادل مع فرنسا والهزيمة من ألمانيا، والتأهل إلى الدور التالي ضمن أفضل الثوالث.

كتيبة فيرناندو سانتوس يحدوها الأمل في الحفاظ على لقبها بالاعتماد على جهود الأسطورة كريستيانو رونالدو، لكن عبور بلجيكا يبدو مهمة صعبة، وفي النهاية المؤكد أن المباراة بين الطرفين ستكون غاية في الإثارة والمتعة.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة بلجيكا والبرتغال وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة بلجيكا والبرتغال؟

موعد مباراة بلجيكا والبرتغال هو يوم الأحد الموافق 27 يونيو 2021، على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية في إسبانيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا والبرتغال؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بلجيكا - البرتغال الأحد 27 يونيو 2021،

28 ذو القعدة 1442

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max لا كارتوخا، إشبيلية

التشكيل المتوقع لبلجيكا

من المتوقع أن يعتمد المدرب روبيرتو مارتينيز على التشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-3

تيبو كورتوا

يان فيرتونخن - جايسون دينايير - توبي ألدرفيرلد

ناصر الشاذلي - يوري تيليمانس - أكسيل فيتسيل - توماس مونييه

إيدين هازارد - روميلو لوكاكو - كيفن دي بروينه

التشكيل المتوقع للبرتغال

من المتوقع أن يعتمد المدرب فيرناندو سانتوس على التشكيل الآتي:

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É gratuito e tens acesso a várias iniciativas exclusivas! https://t.co/66knxvFYXC pic.twitter.com/uWnBrloklK — Portugal (@selecaoportugal) June 25, 2021