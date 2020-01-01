موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد هيرتا برلين، القنوات الناقلة والتشكيل

تعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند وهيرتا برلين في الجولة 30 من الدوري الألماني، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع؟

في ظل الصراع القوي بين الأسود والأصفر والبافاريين على صدارة دوري بين الأقوى في العالم هو الدوري الألماني ، يستكمل بوروسيا دورتموند مشواره ويستضيف على أرضه بملعب سيجنال إيدونا بارك نادي هيرتا برلين .

استطاع الفريق العاصمي الفوز في مباراته الأخيرة ضد أوجسبورج بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز التاسع برصيد 38 نقطة، فيما يحتل دورتموند المركز الثاني بـ60 نقطة بفارق 7 نقاط عن بايرن ميونخ متصدر الدوري، ويسعى في هذا اللقاء لتقليص الفارق.

وتقام المباراة ضمن أحداث الجولة الثلاثين يوم السبت 6 يونيو 2020 ميلادياً، الموافق 14 شوال 1441 هجرياً في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد هيرتا برلين والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الألماني بعد العودة والقنوات الناقلة

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد هيرتا برلين والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - هيرتا برلين سيجنال إيدونا بارك السبت 6 يونيو 2020،

14 شوال 1441

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 5

الغيابات والتشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند

يغيب عن بوروسيا دورتموند اللاعب ماتس هوميلز بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، كذلك محمود داوود ونيكو شولز ودان أكسيل زاجادو والنجم ماركو رويس للإصابة.

🎉 Und zum Abschluss des Tages nochmal: Happy Birthday, Jungs! 😁 pic.twitter.com/OQeEThDllw — (@BVB) June 3, 2020

سيبدأ دروتموند بالتشكيل الآتي، رومان بوركي في حراسة المرمى، رباعي الدفاع لوكاش بيشتشيك، مانويل أكانجي، رافائيل جوريرو، أشرف حكيمي، في خط الوسط توماس ديلاني، إيمري تشان، ثورجان هازارد، جوليان براندت جادون سانشو، والمهاجم الوحيد سيكون إرلينج هالاند.

التشكيل | 3-4-3

رومان بوركي

رفائيل جيريرو - مانويل أكانجي - لوكاس بيشتشيك - أشرف حكيمي

توماس ديلاني - إيمري تشان

ثورجان هازارد - سيباستيان براندت - جادون سانشو

إرلينج هالاند

الغيابات والتشكيل المتوقع لهيرتا برلين

سيغيب عن هيرتا برلين في المباراة ضد بوروسيا دروتموند اللاعب ماريوس فولف وسانتياجو أسكاسيبار وتوماس كرافت للإصابة.

Upsets, dream debuts and last minute goals...



We've not done half bad in Dortmund over the years 👌 #BVBBSC #hahohe pic.twitter.com/jYpyonVCIX — (@HerthaBSC_EN) June 3, 2020

من المتوقع أن يبدأ العاصمي بالتشكيل الآتي، في حراسة المرمى رونه يارشتاين، وفي خط الدفاع جوردان تورونارايجا، بيتر بيكاريك، ديدريك بوياتا، ماكسيميليان ميتيلشتات، في خط الوسط فلاديمير داريدا، ماركو جرويتش، بير سكيلبريد، دودي لوكيباكيو، وأمامهم الثنائي فيداد إبيشيفيتش وماثيوس دا كونيا.

التشكيل | 4-3-1-2