موعد مباراة برشلونة ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ورويال أنتويرب في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب " مونتجويك" أولى مباريات برشلونة، في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، والتي ستكون أمام رويال أنتويرب.

ويدخل برشلونة، اللقاء بمعنويات مرتفعة إذ يطمح الفريق الكتالوني في مواصلة النجاحات التي حققها مؤخرًا، ويذهب إلى أبعد نقطة في البطولة الغائبة عن خزائنه منذ سنوات.

ويشارك الفريق الكتالوني، هذا الموسم في المجموعة الثامنة، برفقة بورتو، وشاختار، ورويال أنتويرب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف على موعد مباراة برشلونة ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة برشلونة ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا؟

موعد مباراة برشلونة ورويال أنتويرب، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، هو الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، على ملعب مونتجويك.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة برشلونة ورويال أنتويرب عبر شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - رويال أنتويرب الثلاثاء 19 سبتمبر 2023،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD مونتجويك

تشكيل برشلونة المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

تير شتيجن

ماركوس ألونسو - جول كوندي - أندرياس كريستينسن - جواو كانسيلو

جافي - جوندوجان - فرينكي دي يونج

رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال