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Frenkie de Jong Barcelona 2023-24Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "مونتجويك" مباراة هامة وقوية تجمع بين برشلونة وخيتافي ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني 2023-2024.

يسعى برشلونة لمواصلة الفوز والضغط على كل من جيرونا وريال مدريد ووضع كلمته في صراع التتويج بلقب الدوري الإسباني.

بينما يطمح خيتافي الذي يحتل المركز العاشر في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري للفوز وتعقيد المهمة على برشلونة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024، هو السبت 24 فبراير 2024، على ملعب مونتجويك.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
برشلونة - خيتافيالسبت 24 فبراير 2024
18:15 السعودية، 17:15 مصر		beIN SPORTS HD 3مونتجويكعلي محمد علي

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة خيتافي في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-4-2

المركزاللاعب
حراسة المرمىمارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاعجواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إنياجو مارتينيز - جول كوندي
خط الوسطأندرياس كريستنسن - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري
خط الهجومرافينيا - روبرت ليفاندوفسكي
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