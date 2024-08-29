موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل برشلونة ضيفه بلد الوليد على ملعب مونتجويك، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2024-2025.

وكان الفريق الكتالوني، قد نجح في تحقيق 3 انتصارات على حساب كل من فالنسيا وأتلتيك بيلباو ورايو فاييكانو ليبدأ الليجا بشكل مثالي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 31 أغسطس 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد عبر قناة beIN Sports 3.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب رايو فاييكانو - برشلونة السبت 31 أغسطس 2024،

22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 مونتجويك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني2024-2025