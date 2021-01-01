موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بالكامب نو، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

بعد سحق برشلونة لألافيس في الجولة الماضية من الدوري الإسباني بنتيجة 5-1، يستعد الفريق الكتالوني لإستضافة نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان في مباراة هامة وقوية في دور ال16 من بطولة دوري الأبطال.

صعد البلوجرانا من دور المجموعات كثاني المجموعة برصيد 15 نقطة متعادلاً مع أول المجموعة يوفنتوس بالأفضلية في المواجهات المباشرة،

حيث فاز برشلونة في مباراة الإياب بهدفين مقابل لاشئ، ثم استطاع البيانكونيري الفوز في لقاء العودة بثلاثة أهداف دون رد.

أما باريس سان جيرمان صعد كأول مجموعته برصيد 12 نقطة متعادلاً مع ثاني المجموعة لايبزيج، ومتفوقاً في بعدد الأهداف والمواجهات المباشرة.

في هذا التقرير نستعرض موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

تقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان مساء الغد 16 فبراير 2021 ميلادياً، الموافق 4 رجب 1441 هجريًا على ستاد الكامب نو.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري الأبطال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان على beIN Sports HD 1

أما إذا لم تستطع مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برشلونة - باريس سان جيرمان الثلاثاء 16 فبراير 2021،

4 رجب 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 كامب نو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

يغيب عن برشلونة أنسو فاتي، فيليب كوتينيو وسيرجي روبيرتو للإصابة بينما استعاد قلب دفاعه المخضرم جيرارد بيكيه عقب تعافيه من الإصابة في الفترة الماضية.

من المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

تير شتيجن

جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - كليمون لونجليه - أوسكار مينجويزا

سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

مارتن برايثوايت - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي

ليونيل ميسي

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

يفتقد باريس سان جيرمان لخدمات الثنائي الهجومي نيمار وأنخيل دي ماريا بسبب الإصابة، بينما الخبر السار جاهزية المتألق الإيطالي ماركو فيراتي في الوسط.

من المتوقع أن يبدأ المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بالتشكيل الآتي: