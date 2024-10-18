تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-ESP-LIGA-RAYO VALLECANO-BARCELONAAFP
الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
Estadio Olimpico Lluis Companys
team-logo
جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني
أحمد مجدي

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – لا ليجابرشلونةبرشلونة v إشبيليةإشبيلية

تعرف على موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل برشلونة، نظيره إشبيلية في مباراة هامة وقوية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2024-2025، على ملعب مونتجويك.

برشلونة يطمح لمواصلة الفوز وضمان العودة من فترة التوقف الدولي وهو متصدر بفارق النقاط الثلاثة على الأقل عن منافسه التقليدي ريال مدريد.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 20 أكتوبر 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

المباراة التالية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
برشلونة - إشبيليةالأحد 20 أكتوبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1مونتجويكعلي سعيد الكعبي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الإسباني 2024-2025

3الخطة4-3-2-1
حراسة المرمىإنياكي بينيا
خط الدفاعأليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز - جول كوندي
خط الوسطإريك جارسيا - مارك كاسادو - بيدري
خط الهجومرافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي
إعلان