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FC Barcelona v Atletico Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
الدوري الإسباني – لا ليجا
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Estadio Olimpico Lluis Companys
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جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
أحمد مجدي

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

برشلونة v أتلتيكو مدريدبرشلونةأتلتيكو مدريدالدوري الإسباني – لا ليجا

تعرف على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف ملعب "مونتجويك" قمة الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 حين يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على برشلونة في مباراة نارية.

برشلونة يريد الفوز للخروج من دوامة التعثرات التي كان آخرها الخسارة المفاجئة على ملعب مونتجويك بالذات من ليجانيس، بينما يريد أتلتيكو مدريد تأكيد أدائه المبهر في الأسابيع الأخيرة بانتصار آخر في عقر دار برشلونة يجعله ينفرد بالصدارة رسميًا.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025، هو السبت 21 ديسمبر 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالمعلق
برشلونة - أتلتيكو مدريدالسبت 21 ديسمبر 2024
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 1TOD TVمونتجويكعلي محمد علي

ما غيابات برشلونة أمام أتلتيكو مدريد ومتى تعود؟

اللاعبسبب الغيابموعد العودة
أندرياس كريستنسنإصابة في وتر أكيليسمطلع 2025
مارك بيرنالإصابة في أربطة الركبةالموسم القادم
مارك أندريه تير شتيجنإصابة في أربطة الركبةالموسم القادم
أنسو فاتيإصابة في الفخذقد يلحق بالمباراة (مطلع 2025)
لامين يامالإصابة في. عقبالقدم8 يناير 2025

ما غيابات أتلتيكو مدريد أمام برشلونة ومتى تعود؟

اللاعبسبب الغيابموعد العودة
ألكساندر سورلوثإصابة عضليةيناير 2025
بورخا جارسيسالرباط الصليبيمطلع 2025

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب ماركوس سورج المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-2-3-1
حراسة المرمىإنياكي بينيا
خط الدفاعأليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز. -جول كوندي
خط الوسطمارك كاسادو - بيدري
خط الهجومفيرمين لوبيز - داني أولمو - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب دييجو سيميوني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىيان أوبلاك
خط الدفاعخافي جالان - خوسيه ماريا خيمينيز - كليمون لونجليه - ماركوس يورينتي
خط الوسطرودريجو دي بول - كونور جالاجير - بابلو باريوس
خط الهجومأنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز - جوليانو سيميوني
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