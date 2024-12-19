تعرف على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف ملعب "مونتجويك" قمة الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 حين يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على برشلونة في مباراة نارية.

برشلونة يريد الفوز للخروج من دوامة التعثرات التي كان آخرها الخسارة المفاجئة على ملعب مونتجويك بالذات من ليجانيس، بينما يريد أتلتيكو مدريد تأكيد أدائه المبهر في الأسابيع الأخيرة بانتصار آخر في عقر دار برشلونة يجعله ينفرد بالصدارة رسميًا.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025؟

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025، هو السبت 21 ديسمبر 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق برشلونة - أتلتيكو مدريد السبت 21 ديسمبر 2024

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV مونتجويك علي محمد علي

ما غيابات برشلونة أمام أتلتيكو مدريد ومتى تعود؟

اللاعب سبب الغياب موعد العودة أندرياس كريستنسن إصابة في وتر أكيليس مطلع 2025 مارك بيرنال إصابة في أربطة الركبة الموسم القادم مارك أندريه تير شتيجن إصابة في أربطة الركبة الموسم القادم أنسو فاتي إصابة في الفخذ قد يلحق بالمباراة (مطلع 2025) لامين يامال إصابة في. عقبالقدم 8 يناير 2025

ما غيابات أتلتيكو مدريد أمام برشلونة ومتى تعود؟

اللاعب سبب الغياب موعد العودة ألكساندر سورلوث إصابة عضلية يناير 2025 بورخا جارسيس الرباط الصليبي مطلع 2025

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب ماركوس سورج المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-2-3-1 حراسة المرمى إنياكي بينيا خط الدفاع أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز. -جول كوندي خط الوسط مارك كاسادو - بيدري خط الهجوم فيرمين لوبيز - داني أولمو - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب دييجو سيميوني المباراة بالتشكيل التالي:-