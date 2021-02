موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستقبل برشلونة بملعبه كامب نو نظيره ديبورتيفو ألافيس، في مباراة هامة تجمع بينهما لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

وتأتي المباراة بعد أيام من الهزيمة التي تلقاها العملاق الكتالوني من إشبيلية في كأس الملك بثنائية نظيفة، ما يجعل الفوز هو الخيار الوحيد المتاح أمام رونالد كومان وكتيبته لتعويض الخسارة المخيبة للآمال في الأندلس.

برشلونة يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، مع خوض البرسا لمباراة أقل من صاحب المركز الثاني ريال مدريد.

ألافيس عائد من انتصار هام على بلد الوليد بهدف نظيف جعله يصل إلى النقطة 22 ويبتعد عن الهبوط نسبيًا بتواجده في المركز السادس عشر، وإن كان الفارق بينه وبين الهبوط فقط نقطتين.

ووجبت الإشارة إلى أن مباراة ألافيس هي الاختبار الأخير للبلوجرانا قبل خوض قمة كبيرة في دوري أبطال أوروبا بعدها بأيام أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16.

كومان: لا نهتم بنيمار وأردت تدعيم خط الدفاع

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة برشلونة وألافيس وما هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة برشلونة وألافيس هو السبت الموافق 13 فبراير 2021، الموافق 1 رجب 1442 هجريًا، بملعب كامب نو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 3 لنقل المباراة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة مباراة برشلونة وألافيس عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب رونالد كومان على التشكيل الآتي:

Today we celebrate the #ChineseNewYear with special wallpapers 🎉



📲 Download them from our FLEETS#YearOfTheOx pic.twitter.com/NxCCKP5t0m