تعرف على موعد مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يستضيف برشلونة ضيفًا ثقيلًا على أرضه في ملعب "المونتجويك" حينما يواجه نابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، إذ أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة قبل أن يتعادل فيكتور أوسيمين.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الثلاثاء 12 مارس 2024 على ملعب مونتجويك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،

وسوف يتم إذاعة اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ الدراجي.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب برشلونة - نابولي الثلاثاء 12 مارس 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 حفيظ الدراجي مونتجويك

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

من المتوقع اعتماد تشافي هيرنانديز على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3 حراسة المرمى تير شتيجن خط الدفاع كوندي – أراخو – إينيجو مارتينيز – جواو كانسيلو خط الوسط جوندوجان - كريستنسين - فيرمين لوبيز خط الهجوم جواو فيليكس - ليفاندوفسكي - لامين يامال

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