موعد مباراة برشلونة القادمة ضد مايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد مايوركا في الجولة 28 من الدوري الإسباني 2019-2020، القنوات الناقلة

تقام يوم السبت 14 مارس ميلاديًا، الموافق 20 رجب 1441 هجريًا، مباراة برشلونة ومايوركا وذلك في إطار الجولة 28 من الدوري الإسباني 2019-2020.

بالطبع يوجد فارق كبير بين الفريقين في المستوي والأداء والقيمة التسويقية وحتي في النقاط التي جمعها كل فريق في الليجا هذا الموسم، فنادي مايوركا في مراكز الهبوط حيث جمع 25 نقطة فقط منذ بداية الموسم.

برشلونة يرفض التوقيع مع بديل عثمان ديمبيلي

المزيد من الفرق

في الجانب الآخر العملاق الكتالوني يحتل المركز الأول برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف، في ظل ترقب كبير من معظم الفرق خوفاً من إلغاء الدوري في الموسم الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا وظهور بعض الحالات في إسبانيا

ستكون مباراة سهلة لبرشلونة في الدوري الإسباني ، لكن هل سيحقق مايوركا معجزة أخرى كما فعل بفوزة علي ريال مدريد بالطبع لا يوجد مستحيل بكرة القدم وكل شيء ممكن داخل المستطيل الأخضر.

ما موقف باريس سان جيرمان من اهتمام برشلونة بفيراتي الجديد؟

موعد مباراة برشلونة ومايوركا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة برشلونة - مايوركا استاد إيبيروستار السبت 7 ديسمبر 2019،

10 ربيع الآخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3



