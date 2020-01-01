موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ليفانتي في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

يستقبل برشلونة نظيره ليفانتي على ملعب الكامب نو مساء الأحد 2 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 8 جمادي الآخر 1441 هجريًا، في إطار الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ولهذه المباراة أهمية خاصة بالنسبة للفريق الكتلاني بعد الهزيمة المفاجئة على يد فالنسيا في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، والتي تبعها خسارة صدارة الليجا للغريم التقليدي ريال مدريد.

في الوقت نفسه فإن ليفانتي لا يعيش أفضل فتراته ويواجه سلسلة من الهزائم المتتالية على صعيد الدوري وكذلك الكأس، مما يجعل المباراة سهلة إلى حد كبير بالنسبة لكتيبة المدرب كيكي سيتين.

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ويحتل ليفانتي المرتبة الثالثة عشر برصيد 26 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، فارق المستوى واضح بين الفريقين ولكن كرة القدم لا تعترف سوى بأرض الملعب وليس أدل على ذلك من مباراة الذهاب التي فاز بها ليفانتي بثلاثية، مما يُزيد الطابع الثأري لهذه المباراة.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة برشلونة ضد ليفانتي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة برشلونة - ليفانتي الكامب نو الأحد 2 فبراير 2020،

8 جمادي الآخر 1441،

22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

يُعاني برشلونة من غياب لويس سواريز وعثمان ديمبيلي ونيتو بسبب الإصابة، عدا ذلك فجميع الخيارات متاحة لتحقيق الفوز على ليفانتي.

And Griezmann has another goal waved off! The play was offside by millimeters! 😤😤😤 pic.twitter.com/zvAieh2SKW — FC (@FCBarcelona) January 30, 2020

من المتوقع أن يعتمد كيكي سيتين على طريقته المعتادة حيث تير شتيجن في حراسة المرمى وأمامه سيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه وكليمون لونجليه وجوردي ألبا، مع بوسكيتس وأرتور وفريكي دي يونج في منتصف الملعب، أمام الثلاثي ميسي وجريزمان وإنسو فاتي.

التشكيل | 3-5-2

تير شتيجن

سيرجي روبيرتو - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه

إنسو فاتي - سيرجيو بوسكيتس - أرتور - فريكي دي يونج - جوردي ألبا

ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان