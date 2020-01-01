موعد مباراة برشلونة ضد يوفنتوس في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة أمام يوفنتوس في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا والمقامة على الكامب نو، وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف الكامب نو مباراة برشلونة ويوفنتوس ضمن أحداث الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا .

اللقاء المرتقب من جانب الجميع وليس لأن المنافسة ستكون على من سيصعد لدور الـ16، ولكن المنافسة ستكون بين الأسطورتين رونالدو وميسي.

برشلونة الذي لم يخسر حتى الآن ويتصدر المجموعة برصيد 15 نقطة، وتمكن من الفوز على يوفنتوس في لقاء الذهاب بنتيجة 2/0، ولكن بغياب رونالدو نجم اليوفي وهداف الفريق.

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بينما يوفنتوس بهزيمة وحيدة من الكتالونيين، يسعى لرد الهزيمة لبرشلونة، ويوجد لقائين غاية في القوى على الهامش، اللقاء الأول سيكون بين ميسي ورونالدو، واللقاء الآخر سيكون بين بيرلو وكومان، يسعى بيرلو لتحقيق الفوز والقضاء على الضغط الكبير عليه بسبب خسارة العديد من النقاط بالدوري الإيطالي، ونفس الحال مع رونالد كومان وبرشلونة.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة و يوفنتوس وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس؟

تقام المباراة يوم الثلاثاء 8 ديسمبر ٢٠٢٠ ميلاديًا، الموافق ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٢ هجريًا، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ويوفنتوس؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي والشرق الأوسط، وستذاع مباراة برشلونة و يوفنتوس على القناة رقم2.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، فيمكنك متابعة مباراة برشلونة و يوفنتوس عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق اللقاء بحوالي نصف ساعة.