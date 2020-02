موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف ريال بيتيس عملاق الدوري الإسباني برشلونة على أرضه في ملعب بينيتو فيامارين في الجولة الثالثة والعشرون من الليجا يوم الأحد 9 فبراير 2020 ميلادياُ، الموافق 15 جمادى الآخرة 1441 هجرياً، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بعد خسارة البلاوجرانا اليوم من أتليتك بيلباو بنتيجة هدف مقابل لاشئ في الربع النهائي من بطولة كأس إسبانيا وخروجه من البطولة، يستعد النادي الكتالوني للعودة للتركيز في مباريات الدوري واستكمال المنافسة علي الصدارة.

يقع برشلونة في المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإسباني ومتأخر عن ريال مدريد أول الدوري بفارق ثلاث نقاط فقط، وسيسعى ريال بيتيس لتجنب الهزيمة أمام الكتلان الذي تغلب عليه في أخر مباراة جمعت بينهما على الكامب نو بخمسة أهداف مقابل هدفين.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني ، بالإضافة إلى القنوات الناقلة وأكثر.

يُعاني نادي برشلونة من غياب لويس سواريز وعثمان ديمبيلي ونيتو بسبب الإصابة، كذلك جيرارد بيكيه بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

#Messi is (and always has been) the free-kick master. pic.twitter.com/Rr0ssqoGK1