آمور يتحدث عن بديل ديمبيلي وغضب ميسي

مدير العلاقات العامة في برشلونة يوضح سبب تصريحات ميسي الأخيرة

أوضح جويليرمو آمور مدير العلاقات العامة في برشلونة، سبب تصريحات ليونيل ميسي الأخيرة، وأزمته مع إريك أبيدال السكرتير الفني للفريق.

وحضر آمور فوز فريقه على ريال بيتيس، بثلاثة أهداف لهدفين، في ختام مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وعند سؤاله عن إمكانية تعاقد برشلونة مع مهاجم بديل لديمبيلي وسواريز قال: "لا يمكننا قول أسماء محددة الآن، ظهرت في وسائل الإعلام أسماء مثل لورين مورون، ولكن علينا الانتظار لنرى إصابة عثمان".

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وواصل: "إذا كانت هناك فرصة جيدة، سنرى ماذا يمكننا أن نفعل في ذلك الوقت".

وتعمل إدارة برشلونة على التعاقد مع مهاجم بديل خلال الفترة القادمة، في حال تأكد تجدد إصابة عثمان ديمبيلي لاعب الفريق بالإضافة لغياب لويس سواريز للإصابة.

وتسمح قواعد الاتحاد الإسباني للفريق الذي يغيب لاعبوه لأكثر من خمسة أشهر للإصابة بالتعاقد مع لاعب آخر في وسط الموسم.

وعن حالة ميسي في الفترة الأخيرة بعد أزمة أبيدال قال: "ميسي يلعب بشكل رائع للغاية، وقدم مباراة كبيرة، عليكم أن تسألوه إذا كان غاضباً".

وتابع: "ولكننا نعمل على حل أمورنا الداخلية، ميسي مشجع لبرشلونة قبل أن يكون لاعباً هو يتحدث لأنه يريد أن يرى برشلونة الأفضل دائماً".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر.