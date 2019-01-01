موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة اليوم ضد خيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2019-20، ما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يلتقي العملاق الكتالوني حامل لقب الدوري الإسباني نادي برشلونة بنادي خيتافي على ملعب ألفونسو بيريز في الجولة السابعة من الدوري الإسباني يوم الأحد 28 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 27 محرم 1441 هجرياً.



ويسعى برشلونة لجمع العديد من النقاط في بداية المسابقة حتى يتمكن من السيطرة على صدارة ترتيب الليجا مبكراً وتحقيق اللقب، خاصةً بعد فقدان بعض النقاط في البداية، حيث تمكن من تحصيل 13 نقطة فقط في 6 مباريات، ولكن هل سيحقق خيتافي مفاجأة كما فعل غرناطة الذي كان آخر المنتصرين على الكتلان، ويصعب المهمة على زملاء ميسي أكثر وأكثر في بداية مشوار الدوري.

الدوري الإسباني | بين عودة ميسي وخروجه.. برشلونة يجتاز فياريال بهدفين

كانت آخر مباريات برشلونة في الدوري الإسباني ضد فياريال، ونجح في الفوز بها بصعوبة بهدفين لهدف، أما الفريق العاصمي فلديه مباراة متبقية ضد فالنسيا في الجولة السادسة، وسيكون عليه الخروج منها بالثلاث نقاط قبل استضافة البلاوجرانا الذي سيخوض المباراة ونصب عينيه العودة من مدريد بالنقاط الكاملة.

ميسي: التنافس مع رونالدو طبيعي وأريد الاعتزال بالأرجنتين

موعد مباراة برشلونة وخيتافي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة خيتافي - برشلونة ألفونسو بيريز السبت 28 سبتمبر 2019،

27 محرم 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية لم يتحدد beIN SPORTS HD 3

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة

سيغيب عن برشلونة في مباراتهم القادمة ضد خيتافي بالجولة السابعة من الدوري الإسباني 2019-20 النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بداعي الإصابة، كما سيستمر غياب كلً من صامويل أومتيتي وجوردي وألبا لعدم تعافيهم من الإصابة بعد، وهناك بعض الشك من إمكانية مشاركة أنسو فاتي، حيث يُعاني اللاعب من إصابة طفيفة في أوتار الركبة اليمنى، ولكن من الممكن تواجده في قائمة المباراة فهي ليست بالإصابة القوية، بينما لن يغيب آي لاعب آخر من البلاوجرانا.

سيعتمد إرنستو فالفيردي بنفس طريقته المعتادة وهي (4-3-3)، معتمداً على كليمون لونجليه وجيريراد بيكيه في قلب الدفاع، وأمامهم الثلاثي آرتور ميلو، سيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو، ومن المتوقع أن يقوم بالدفعل بعثمان ديمبيلي بدلاً من ميسي الغائب عن اللقاء.

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جونيور فيربو - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

آرتور ميلو - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

أنطوان جريزمان - لويس سواريز - عثمان ديمبيلي

الغيابات والتشكيل المتوقع لخيتافي

سيغيب عن قائمة خيتافي في اللقاء القادم ضد برشلونة كلً من أماث ندياي ديدهيو، فيتورينو أنتونيس وفيليب مانويلوفيتش للإصابة، بينما لن يفتقد الفريق لخدمات آي لاعب أخر.

ريال مايوركا ينضم الى ضحايا النتائج الكبيرة رفقة ( برشلونة ، فالنسيا ، اشبيلية ، فياريال ، اسبانيول ) 😂 pic.twitter.com/hnWLfq1XXH — خيتافي بالعربية 💙 Peña Arabia (@Getafe_arab) September 22, 2019

سيبدأ خافيير كاييخا بطريقته المعتادة، وسيبدأ في مركز الظهير الأيسر تشافيير كينتيا بدلاً من لاعب ليفربول السابق، وسيتواجد في الوسط كازورلا وإيبورا وزامبو.

التشكيل | 4-3-3