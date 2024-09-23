موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وخيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني على ملعب "مونتجويك" والقنوات الناقلة ..

يعود برشلونة لمنافسات الدوري الإسباني 2024-2025، حيث يستضيف خيتافي على ملعب "مونتجويك" في الجولة السابعة من لا ليجا الإسبانية.

انتصر الفريق الكتالوني في جميع الجولات السابقة في الدوري الإسباني ليتصدر الترتيب برصيد 18 نقطة، لكنّه تلقى أول خسارة في الموسم بالهزيمة أمام موناكو في دوري ابطال أوروبا.

ولن تكون المهمة صعبة، إذ بدأ خيتافيي الموسم بصورة سيئة فتعادل 4 مباريات وهُزم في 2، دون أن يحقق آي انتصار حتى الأن في الجولات الـ6.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2024-2025؟

موعد مباراة برشلونة وخيتافي، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2024-2025، هو الأربعاء 25 سبتمبر 2024، على ملعب مونتجويك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي عبر قناة beIN Sports 3، بتعليق حفيظ دراجي.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب برشلونة - خيتافي الأربعاء 25 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 TOD TV مونتجويك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني 2024-2025

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