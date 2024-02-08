موعد مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ في الدوري الألماني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ في قمة الجولة الـ 21 من الدوري الألماني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "باي آرينا" مباراة هامة وقوية تجمع بين باير ليفركوزن، مع بايرن ميونخ في قمة مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الألماني 2023-2024.

باير ليفركوزن، يقدم هذا الموسم مستويات مميزة تحت قيادة مدربه تشافي ألونسو، وينافس بقوة على صدارة ترتيب الدوري، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية امام العملاق البافاري، والتسلح بعامل الأرض والجمهور وتجنب الخسارة للاستمرار على قمة الدوري.

بينما يسعى بايرن ميونخ، لمواصلة انتصاراته، بعد ثلاثة انتصارات على التوالي، وستعمل كتيبة المدرب توماس توخيل، على الاستمرار في حصد النقاط لخطف الصدارة.

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ويتصدر باير ليفركوزن، ترتيب البوندسليجا برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطتين عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ، في الجولة 21 من الدوري الألماني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ في الدوري الألماني 2023-2024؟

موعد مباراة باير ليفركوزن، وبايرن ميونخ، في الجولة الـ 21 من الدوري الألماني، هو السبت 10 فبراير 2024، على ملعب باي آرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ في الدوري الألماني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الألماني عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب باير ليفركوزن - بايرن ميونخ السبت 10 فبراير 2024،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3 باي آرينا

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع:

التشكيل|4-3-3