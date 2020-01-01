موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني موسم 2020-2021، والمقرر لها على ملعب سيجنال إيدونا، وما هي القنوات الناقلة؟

اللقاء المنتظر في الدور الأول من الدوري الألماني لموسم 2020-2021، قمة نارية بين الماكينات الألمانية، يستضيف بوروسيا دورتموند ضيف ثقيل جدًا وهو بايرن ميونخ .

العملاق البافاري في أقوى حالاته وفريق مرعب محليًا وأوروبيًا، لكن أصحاب الأرض ليسوا بالفريق السهل، وكلا الفريقان لديهم 15 نقطة في رصيدهم من 6 مباريات.

يسعى دورتموند للثأر من البايرن بعد خسارة لقاء السوبر بنتيجة 3/2 بعد مباراة غاية في المتعة والإثارة، بينما أرسل بايرن ميونخ انذار شديد اللهجة بعد فوزه على سالزبورج متصدر الدوري النمساوي بنتيجة 6/2.

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في هذا التقرير من جول، سنتعرف سويًا على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند؟

تقام مباراة بايرن ميونخ و بوروسيا دورتموند مساء السبت الموافق 7 نوفمبر 2020، الموافق 21 ربيع الأول 1442 هجريًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ؟

لم تتحدد حتى الآن القنوات الناقلة لمسابقة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد أن كانت الحقوق حصرية في الخمس سنوات ماضية بشبكة قنوات بي إن سبورتس، حتى الآن لم تقم أي قناة عربية بشراء حقوق بث البوندسليجا.

ولكن يمكنكم متابعة مباراة بايرن ميونخ و بوروسيا دورتموند من خلال البث الكتابي المباشر لحظة بلحظة عبر موقع جول، والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الملعب الموعد بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ سيجنال إيدونا بارك السبت 7 نوفمبر 2020،

21 ربيع الأول 1442،

19:30 مصر، 20:30 السعودية

ما هو التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ؟

يغيب عن البايرن ألفونسو ديفيس ونيكلاس زوله للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب هانزي فليك على طريقته المعتادة حيث مانويل نوير في حراسة المرمى وأمامه الثنائي نيكلاس زوله ودافيد ألابا، وفي منتصف الملعب توليسو مع هجوم يتزعمه روبرت ليفاندوفسكي.

ماضي، حاضر أو مستقبل.. بافاري خارق في كل العصور! ⚡️



عشرون عامًا مضت على مباراة #البايرن ضد دورتموند والتي انتهت بتلك النتيجة 🤩، تذكرتم شيء؟ 😉 pic.twitter.com/H7pFrpxWSA — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) November 4, 2020

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو ديفيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - بنيامين بافارد

كورينتين توليسو - جوشوا كيميش

ليروي ساني - توماس مولر - سيرج جنابري

روبيرت ليفاندوفسكي

ما هو التشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند؟

يُعاني من الإصابات العديدة و سيغيب عن اللقاء هوميلز وايمري تشان ومارفين شولز، ومن المتوقع أن يعتمد لوسيان فافري على التشكيل الآتي.... .

التشكيل | 4-2-3-1

رومان بوركي

رافائيل جيريرو - أكسيل فيتسيل - مانويل أكانجي - توماس مونييه

محمود داوود - توماس ديلاني

ثورجان هازارد - يوليان براندت - ماركو رويس

إرلينج هالاند