موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الجولة الخامسة من الدوري الألماني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل باير ليفركوزن، ضيفًا ثقيلًا على بايرن ميونخ، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني 2024-2025، والتي يستقبلها ملعب أليانز أرينا.

بايرن ميونخ يدخل المباراة بهدف مواصلة العروض المثالية في بداية الموسم تحت إمرة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، والتي جعلته يتصدر الدوري الألماني برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

سيواجه في طريق هذا الطموح، بطل الدوري الألماني في الموسم الماضي وصاحب المركز الثالث في الموسم الحالي برصيد 9 نقاط، باير ليفركوزن.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الجولة الخامسة من الدوري الألماني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الجولة الخامسة من الدوري الألماني 2024-2025؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الجولة الخامسة من الدوري الألماني 2024-2025، هو السبت 28 سبتمبر 2024، على ملعب أليانز أرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الجولة الخامسة من الدوري الألماني 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الألماني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الجولة الخامسة من الدوري الألماني 2024-2025 عبر قناة beIN Sport 5.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق بايرن ميونخ - باير ليفركوزن السبت 28 سبتمبر 2024،

19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 TOD TV أليانز أرينا حفيظ دراجي

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني 2024-2025