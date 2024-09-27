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أحمد مجدي

موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني 2024-2025 والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ v باير ليفركوزنبايرن ميونخباير ليفركوزنالدوري الألماني

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الجولة الخامسة من الدوري الألماني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل باير ليفركوزن، ضيفًا ثقيلًا على بايرن ميونخ، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني 2024-2025، والتي يستقبلها ملعب أليانز أرينا.

بايرن ميونخ يدخل المباراة بهدف مواصلة العروض المثالية في بداية الموسم تحت إمرة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، والتي جعلته يتصدر الدوري الألماني برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

سيواجه في طريق هذا الطموح، بطل الدوري الألماني في الموسم الماضي وصاحب المركز الثالث في الموسم الحالي برصيد 9 نقاط، باير ليفركوزن.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الجولة الخامسة من الدوري الألماني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الجولة الخامسة من الدوري الألماني 2024-2025؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الجولة الخامسة من الدوري الألماني 2024-2025، هو السبت 28 سبتمبر 2024، على ملعب أليانز أرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الجولة الخامسة من الدوري الألماني 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الألماني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الجولة الخامسة من الدوري الألماني 2024-2025 عبر قناة beIN Sport 5.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالمعلق
بايرن ميونخ - باير ليفركوزنالسبت 28 سبتمبر 2024،
19:30 مصر والسعودية		beIN Sports HD 5TOD TVأليانز أريناحفيظ دراجي

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني 2024-2025

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىمانويل نوير
خط الدفاعألفونسو ديفيس - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - كونراد لايمر
خط الوسطيوشوا كيميش - ألكسندر بافلوفيتش
خط الهجومسيرجي جنابري - جمال موسيالا - مايكل أوليسي - هاري كين
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