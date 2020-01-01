موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني، وما هو التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة؟

الدوري الألماني هو أول الدوريات التي استأنفت منافسات البطولة بعد التوقف الاضطراري خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد، توقفت البطولة في شهر مارس و عادت في منتصف مايو.

وتستمر منافسات بطولة البوندسليجا وتبدأ الجولة ال 32 من عمر المسابقة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020.

وتشهد هذه الجولة مباراة بايرن ميونخ أمام فيردر بريمين حيث تقام المباراة على ملعب الأخير الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

يتصدر البايرن جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام بوروسيا مونشنجلادباخ اللقاء الذي انتهى بفوز البافاري بنتيجة 2-1، حيث أحرز اللاعب جوشوا زيركزي هدف التقدم للبايرن في الدقيقة 26، وأعقبه خطأ من المدافع بنجامين بافارد حيث سجل هدف التعادل في مرمى ناديه في الدقيقة 37، ليتمكن أخيراً اللاعب ليون جوريتسكا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

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أما نادي فيردر بريمين فهو صاحب المركز ال 17 والقبل الأخير في الترتيب برصيد 28 نقطة فقط، وتمكن من الفوز في لقائه الأخير في الدوري أمام بادربورن صاحب المركز الأخير بنتيجة 5-1.

في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمين والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمين؟

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمين هو الثلاثاء 16 يونيو 2020 على ملعب فيسير.

تنطلق صافرة البداية في المباراة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الألماني بصورة حصرية، ومن المقرر أن تُذيع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة فيردر بريمن - بايرن ميونخ استاد فيسير الثلاثاء 16 يونيو 2020،

24 شوال 1441،

20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 5

ما هو التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ؟

يعاني بايرن ميونخ من غياب عدد من لاعبيه بداعي الإصابة قبل مباراة الدوري أمام فيردر بريمن، فسيغيب فيليبي كوتينيو ولارس ماي وتوليسو وتياجو ألكنتارا بسبب الإصابة في الكاحل، وسيغيب زوله رغم تعافيه من الإصابة لكن لياقته لم تكتمل بعد.

لن يغير هانزي فليك الطريقة التي يلعب بها في هذه المباراة، وسيعود ليفاندوفسكي ومولر إلى التشكيل الأساسي بعد الغياب عن المباراة السابقة بداعي الإيقاف.

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو دافيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - بنجامين بافارد

ليون جورتيسكا - جوشوا كيميش

سيرج جنابري - توماس مولر - كينجسلي كومان

روبرت ليفاندوفسكي

ما هو التشكيل المتوقع لفيردر بريمن؟

يغيب عن فيردر بريمن موهفالد بسبب الإصابة في الركبة، وبيتزارو بسبب الإصابة في الفخذ وشاهين بسبب الإصابة الفخذ أيضًا وتوبراك بسبب الإصابة في الكاحل.

التشكيل | 4-3-3

جيري بافلينكا

لودفيج أوجوستينسون - نيكلاس مويساندير - ميلوش فيليكوفيتش - جيبري سيلاسي

دافي كلاسين - كيفن فوجت - جوهانيس إجيشتاين

ليوناردو بيتينكورت - جوش سارجينت - ميلوت راشيتسا