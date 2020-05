موعد مباراة بايرن ميونخ وأونيون برلين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

بعد فترة من التوقف استمرت لشهرين بسبب فيروس كورونا، يعود الدوري الألماني يوم السبت القادم بديربي الرور بين بوروسيا دورتموند وشالكه في سيجنال إيدونا بارك، في لقءا ثوي يليق بعودة البوندسليجا بعد فترة كبيرة من الغياب.

سيستأنف الدوري من الجولة 26، والتي ستشهد مواجهة يوم الأحد القادم 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441 بين بايرن ميونخ وأونيون برلين ألتين فورستيري بالعاصمة الألمانية.

كانت آخر مباريات البايرن في 8 مارس الماضي ضد أوجسبورج، وانتهت بانتصار البافاري بهدفين نظيفين حافظ بهما على الصدارة برصيد 55 نقطة، وأبقى الفارق بينه وبين بوروسيا دورتموند الثاني عند 4 نقاط، وهو الآن أمام فرصة جيدة لتوسيع الفارق بينه وبين الأصفر والأسود الذي ينتظر ديربي الرور ضد العنيد ضالح، والذي في أمس الحاجة للثلاث نقاط.

يقدم أونيون برلين موسمًا جيدًا بالنظر إلى أنه أحد الصاعدين حديثًا، ففي البداية أقصى شتوتجارت في الملحق المؤهل، وهو الآن يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الألماني ، وذلك بعد أن جمع 30 نقطة من 9 انتصارات و3 تعادلات من أصل 25 مباراة خاضهم في البوندسليجا هذا الموسم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد أونيون برلين ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد شالكه، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يغيب عن بايرن ميونخ في مباراة العودة من فيروس كورونا في الدوري الألماني 3 لاعبين، هم كوتينيو وتوليسو للإصابة في الكاحل، ونيكلاس زوله لعدم اكتمال لياقته.

سيبدأ فليك بطريقة البايرن المعتادة لمدربي الفريق على مدار العقد باستثناء جوارديولا، وسيتواجد في حراسة المرمى مانويل نوير وأمامه رباعي دفاعي مكون من بافارد وبواتينج وألابا ودافيس، وسيتم الدفع بكيميش وتياجو كمجوري وسط، وأمامهما الثلاثي جنابري ومولر وكومان، وسيقود الهجوم الهداف ليفاندوفسكي.

التشكيل | 4-2-3-1

سيغيب عن أونيون برلين في المباراة ضد بايرن ميونخ بيكر للإصابة وفريدريش للإيقاف، وجويا ومالي لعدم اكتمال اللياقة.

The DFL have confirmed the schedule for matchdays 27-29 in the . #fcunion pic.twitter.com/TMU9YPW8WD