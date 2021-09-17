موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام ليون في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي بملعب حديقة الأمراء، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يحل ليون ضيفًا ثقيلًا على باريس سان جيرمان بملعب حديقة الأمراء، في قمة من قمم كرة القدم الفرنسية تقام لحساب الجولة السادسة من الليج آ.

ولم يخسر بي آس جي أي مباراة محلية حتى الآن، حيث فاز بجميع اللقاءات الخمسة الأولى في الدوري ويعتلي صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة.

أما ليون فعانى من بداية متذبذبة مع مدربه الجديد بيتر بوش ولكنه حقق التوازن بالفوز في آخر مباراتين بالدوري وأخرى على رينجرز يوم الخميس الماضي بالدوري الأوروبي.

الضغوطات كثيرة على باريس سان جيرمان على وجه التحديد، فالتعادل أمام كلوب بروج ترك أسئلة كثيرة حيال جدوى ثلاثية ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وليون؟

تقام مباراة باريس سان جيرمان وليون يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021، على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت مصر، العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليون؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون على beIN SPORTS HD 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - ليون الأحد 19 سبتمبر 2021،

20:45مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 2 حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

جيانلويجي دوناروما

نونو مينديش - كيمبمبي - ماركينيوس - أشرف حكيمي

أندير هيريرا - لياندرو باريديس

كيليان مبابي - نيمار - ليونيل ميسي

ماورو إيكاردي

التشكيل المتوقع لليون

من المتوقع أن يعتمد المدرب بيتر بوش على التشكيل الآتي:

🎙 Peter Bosz talked after last night's win about the team's improvement -- get his reaction 👇👇https://t.co/u35PGSc79h#RFCOL #UEL pic.twitter.com/4wV3z1o198 — Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) September 17, 2021