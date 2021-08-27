موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد ريمس والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب أوجست ديلاون مباراة تجمع بين باريس سان جيرمان وستاد ريمس في مباراة لحساب الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي 2021-22.

فاز باريس سان جيرمان في أول ثلاث مباريات في الدوري على نادي تروا ونادي ستراسبورج ثم بريست، ليتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.

أما نادي ستاد ريمس فقد تعادل في أول ثلاث مباريات له أمام نيس، ومونبيليه وأخيرًا ميتز ليحتل المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2021-22 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وريمس؟

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست يوم الأحد 29 أغسطس 2021 في ستاد أوجست ديلاون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريمس؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد ر يمس على beIN SPORTS HD 2.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ستاد ريمس - باريس سان جيرمان الأحد 29 أغسطس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 2 أوجست ديلاون

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

التشكيل | 4-3-3

كيلور نافاس

عبده ديالو - بريسنيل كيمبيمبي - تيلو كيرير - أشرف حكيمي

جيورجينيو فاينالدوم - أندير هيريرا - ماركو فيراتي

آنخيل دي ماريا - ماورو إيكاردي - ليونيل ميسي